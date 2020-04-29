РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 апр. Климовский отдел ЗАГС подмосковного Подольска будет работать 2, 5 и 6 мая по привычному расписанию, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Климовский отдел ЗАГС с 1 по 7 мая 2020 года будет работать по следующему графику: 1 мая будет нерабочим праздничным днем, 2 мая – рабочим днем, с 3 по 4 мая – выходные дни, а 5 и 6 мая – рабочие дни. Также 7 мая в отделе ЗАГС будет неприемный санитарный день», – говорится в сообщении.

Во вторник, среду и пятницу горожане смогут обратиться в ЗАГС с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. В субботу с 9:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:30. В праздничные дни режим работы будет сокращен на 1 час.

Органы ЗАГС Московской области предоставляют государственные услуги по государственной регистрации рождения и смерти по предварительной записи по телефону горячих линий органов ЗАГС, а также по заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. За более подробной консультацией жители могут обратиться в Климовский отдел ЗАГС по телефону: 8(496)762-69-07.