РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. На интернет-портале «Добродел» до 31 мая жители Балашихи могут проголосовать за ремонт муниципальных и региональных дорог в 2021 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Участие в сборе предложений уже приняли более 170 жителей городского округа.

«Жители Балашихи могут проголосовать за ремонт муниципальных и региональных дорог в 2021 году на портале «Добродел» до 31 мая. Всего там представлено более 900 участков дорог в черте округа», - говорится в сообщении.

Получившие наибольшее количество отзывов дороги будут включены в следующий этап - голосование. Оно пройдет на портале с 1 июля по 31 августа.

Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте.

Ссылка на портал: https://vote.dobrodel.ru/dorogi2021.