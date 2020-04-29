РИАМО - 29 апр. В среду мэр столицы Сергей Собянин осмотрел работу Московского референс-центра лучевой диагностики, за сутки там проводится около 1 тысячи исследований, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«С сегодняшнего дня в помощь врачам для правильной интерпретации снимков будут использоваться алгоритмы искусственного интеллекта на основе технологии «компьютерного зрения». Это существенно повысит точность диагностики, уменьшит число ошибок и неверно поставленных диагнозов», – отметил Собянин.

В референс-центре работают 66 опытных врачей-рентгенологов. В начале 2020 года было принято решение о расширении штата референс-центра до 200 врачей и его размещении в здании на улице Петровка, 24.

Референс-центр работает в круглосуточном режиме, как и амбулаторные КТ-центры. Врачи консультируют около 1 тысячи исследований в сутки. Время подготовки описания, как правило, составляет 15-30 минут. В сложных случаях – до одного часа. С момента начала работы амбулаторных КТ-центров выполнено более 37 тысяч исследований.

С началом пандемии коронавируса все ресурсы сконцентрировали на диагностике вирусной пневмонии и ее осложнений. Именно в референс-центре верифицируют диагнозы, которые ставят врачи амбулаторных КТ-центров. Таким образом, референс-центр стал ключевым звеном «коронавирусной службы» московской медицины.

В январе-апреле 2020 года врачи референс-центра провели тестирование алгоритмов «компьютерного зрения» для распознавания признаков коронавирусной пневмонии на КТ-снимках легких, действующего на основе технологий искусственного интеллекта. Всего было проведено свыше 3,8 тысячи тестов, что позволило сделать вывод о высокой точности алгоритма – свыше 90%.