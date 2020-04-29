РИАМО - 29 апр. Загрузка парковок в столице во время самоизоляции в разных районах города снизилась от 28% до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Московский паркинг» на своей странице в Twitter.

Так, внутри Бульварного кольцо загрузка парковок снизилась на 28%, от Бульварного до Садового – на 49%. От Садового до Третьего транспортного кольца на 39%, от ТТК до МКАД на 38%, на МКАД (Новокосино, Митино, Внуково) – на 50%.

«В центральной части города и в некоторых точках, где остается наибольшая деловая активность, парковки по-прежнему загружены», – говорится в сообщении.

Зато за пределами центра платные парковки теперь занимают в основном автомобили резидентов – местных жителей.

До 11 мая в Москве действует режим самоизоляции. Жители должны покидать квартиры только в случае острой необходимости. Передвигаться как на личном, так и на общественном транспорте можно только с цифровым пропуском. Данные меры призваны снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

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- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.