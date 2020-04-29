РИАМО - 29 апр. Число поездок в столичной подземке на утро среды сократилось на 83% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но выросло на 10 тысяч поездок по сравнению с таким же днем прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Также на 82% уменьшилось число поездок на наземном транспорте, что на 20 тысяч поездок больше по сравнению с таким же днем прошлой недели.
«На 70% сократилось число поездок на пригородных электричках (без изменений по сравнению с таким же днем прошлой недели)», - говорится в сообщении.
Из-за распространения коронавируса полностью остановлена работа каршеринга по указу мэра столицы. На 56% сократилось число поездок на такси, что на одну тысячу поездок больше по сравнению с таким же днем прошлой недели.
На 50% упало общее число личных авто на дорогах столицы, что на 80 тысяч машин больше по сравнению с таким же днем прошлой недели. При этом дороги в Москве утром в среду были на 76% свободнее, чем год назад.
Для предотвращения распространения коронавируса в Москве продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно. Передвигаться на транспорте по городу можно только при наличии цифрового пропуска.
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Текстовая трансляция
29 АПРЕЛЯ
- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.
- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.
- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться
- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.
- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней
- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.
- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.
- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.
- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.
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