РИАМО - 29 апр. Днем в среду в новой Москве порывы ветра достигли 23 метров в секунду, что является опасным явлением погоды, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве, в пределах МКАД, порывы достигли 20 метров в секунду, на уровне 23-25 этажей высотных зданий ветер в порывах усиливался до 27 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, он будет действовать до 02:00 30 апреля. МЧС уже предупредило москвичей о непогоде по СМС. На работу общественного транспорта сильные порывы ветра не повлияли.