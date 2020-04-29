РИАМО - 29 апр. Более чем 110 столичным непродовольственным магазинам сотрудники полиции вынесли требования о прекращении противоправной деятельности из-за введенного режима повышенной готовности в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Еще 350 непродовольственных магазинов закрылись добровольно, в том числе по результатам вынесенных требований.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с управлениями торговли и услуг префектур административных округов Москвы проводят профилактические мероприятия по реализации действующего законодательства», – сообщил начальник управления связей со СМИ ГУ МВД Москвы, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице до 11 мая включительно действует режим повышенной готовности. Все непродуктовые магазины, торговые центры, салоны красоты, спортзалы должны приостановить свою деятельность.

Также в столице по 11 мая введен режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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