РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Депутат Московской областной думы Павел Максимович проработает вопрос благоустройства Ивановского леса в Подольске и устройства в нем общественного туалета после отмены режима повышенной готовности.

«Провел личный прием граждан в онлайн-режиме. Сегодня (29 апреля - ред.) ко мне обратился житель микрорайона Ивановский по вопросу благоустройства лесопарковой зоны в Ивановском лесу и возможности рассмотрения устройства общественного туалета на этой территории. Мною даны пояснения, что по завершении режима повышенной готовности на территории Московской области эти вопросы будут проработаны», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что депутатский корпус Московской областной думы продолжает вести свою работу. Личные приемы граждан Максимович проводит каждую среду и пятницу с 11:00 до 13:00 дистанционно по телефону: 8(903)222-55-15 и посредством Skype.