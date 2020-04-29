РИАМО - 29 апр. В среду утром на маршрутах подмосковных автобусов общее число пассажиров сократилось на 80% по сравнению с началом марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В автобусах не было школьников и пассажиров старше 65 лет. Число пассажиров льготных категорий сократилось на 85% по сравнению с начала марта», – говорится в сообщении.

Общий пассажиропоток снизился на 80% по сравнению с началом марта.

Из-за распространения коронавируса в регионе действует режим самоизоляции. Также все жители Подмосковья для передвижения на наземном и общественном транспорте должны получить цифровой пропуск на портале госуслуг.

Для поездок на транспорте карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск. В транспорте Московской области временно приостановлена оплата банковскими картами.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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