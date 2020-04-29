РИАМО - 29 апр. Обновлена карта распределения случаев коронавируса по Подмосковью, больше всего случаев зарегистрировано в Одинцове, Люберцах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в Подмосковье выявили 686 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии - 10917 случаев.

Больше всего случаев заражения выявили в Одинцове – 717, Люберцах – 651, Красногорске – 507, Ленинском округе – 452, Мытищах - 451, Королеве - 430, Подольске – 414, Балашихе - 396, Химках - 378, Раменском округе – 330.

Кроме того, за время пандемии 260 случаев инфицирования зафиксировали в Пушкине, 246 – в Сергиевом Посаде, 211 – в Солнечногорске, 191 – в Коломне, 186 – в Домодедове, 180 – в Щелкове, 168 – в Дмитрове, по 166 – в Воскресенске и Ивантеевке, 158 – в Реутове, 154 - в Лобне, 152 – в Долгопрудном, 145 – в Орехово-Зуеве, 139 – в Дзержинском, 133 – в Истре, 123 – в Котельниках, 115 – в Наро-Фоминске.

Также 98 случаев заражения Сovid-2019 обнаружили в Жуковском, 84 – в Рузе, 83 – в Клину, 75 – в Богородском округе, 72 – в Ступине, 60 – в Электростали, 58 – в Серпухове, 56 – в Чехове, 54 – Фрязине, по 52 – в Егорьевске и Луховицах, 47 - в Краснознаменске, 41 – в Шатуре, 40 – в Лыткарине, 38 – в Павловском Посаде, 37 – в Озерах, по 32 – в Волоколамске и Электрогорске.

В Кашире выявили 26 случаев коронавируса, по 24 - в Красноармейске и Лосино-Петровском, 23 – в Протвине, 22 – в Можайске, по 20 – во Власихе и Серебряных Прудах, 19 – в Шаховской, 18 - в Талдоме, по 14 - в Бронницах и Дубне, 12 – в Рошале, восемь – в Зарайске, пять - в Черноголовке, два - в Пущине, один – в Звездном городке.

За все время в Подмосковье было более 2 тысяч случаев заражения у граждан не из региона. Из них 995 человек из Москвы.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.