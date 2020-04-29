РИАМО - 29 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье 42-летнюю жительницу Москвы, у которой в машине обнаружили около одного килограмма различных наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе досмотра транспортного средства и личного досмотра водителя полицейскими обнаружили картонную коробку, свертки и полимерные пакеты с веществом», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Исследование показало, что содержимое коробок и сверток является наркотическими средствами: мефедроном, ЛСД и амфетамином.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу.