РИАМО - 29 апр. Дистанционное обучение в школах, колледжах и вузах Подмосковья будет приостановлено с 1 по 11 мая, дежурные группы в детских садах будут работать по особому графику, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Дежурные группы в детских садах и начальной школе не будут работать 1-5 мая и 9-11 мая. Функционировать они будут 6-8 мая», — сказала Каклюгина.

Такие группы созданы для детей работников жизнеобеспечивающих отраслей и непрерывно действующих организаций, напомнила министр.

«До 31 июля не будут работать школьные летние лагеря», — добавила Каклюгина.

Порядка 1,2 миллиона школьников и студентов в Подмосковье проходят дистанционное обучения из-за распространения в регионе коронавируса. Также в удаленном режиме учатся и студенты 84 профессиональных образовательных организаций. На такой же режим переведены студенты шести вузов.

Ранее в Подмосковье продлили режим самоизоляции по 11 мая. Все введенные из-за коронавируса ограничения также продлеваются на этот срок. Также будут действовать и электронные пропуска для поездок на транспорте.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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