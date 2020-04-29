РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Сотрудники УК Подольска очистили территорию у воздушной трассы по улице Дмитрия Холодова в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск приведена в порядок территория, прилегающая к воздушной трассе в районе многоквартирных домов №№3 и 5 по улице Дмитрия Холодова», - говорится в сообщении.

Сотрудники УК собрали мусор из-под труб и вблизи трассы, а затем вывезли его с территории.