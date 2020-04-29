РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. Спортсменке из Домодедова Варваре Яшиной, занимающейся спортивной акробатикой, присвоили звание мастера спорта РФ, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Звание мастера спорта России присвоено воспитаннице спортивной школы «Олимп» Варваре Яшиной. Спортсменка тренируется у Светланы Александровны и Аркадия Леонидовича Панфиловых. Спортивной акробатикой начала заниматься с 6 лет», - говорится в сообщении.

Яшина входит в состав сборной команды Московской области, является победителем и призером чемпионатов Московской области, всероссийских и международных соревнований. Сейчас девушка учится на 1 курсе МГПУ на факультете физической реабилитации.