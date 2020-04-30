Уже более полутора месяцев Московская областная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находится в режиме повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Помимо новой угрозы, этой весной подмосковные спасатели продолжают вести борьбу с привычным врагом – природными пожарами. Как экстренные службы работают в этих непростых условиях и с каким задачами сталкиваются ежедневно, в интервью РИАМО рассказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.

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- Сейчас все только и говорят, что о коронавирусе, но для спасателей это не единственная угроза, ведь каждую весну наступает пожароопасный сезон. Сергей Алексеевич, за какими объектами сейчас «присматривают» сотрудники управления в связи с угрозой природных пожаров?

- Действительно, особый противопожарный режим действует с 30 марта, он введен постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Под нашим контролем находятся 659 населенных пунктов, 831 садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан, 31 детский оздоровительный лагерь, 106 объектов экономики. Кроме того, в этот список входят три объекта энергетики и четыре критически важных объекта, которые подвержены угрозе лесных пожаров.

- В чем заключается этот контроль?

- Он заключается в регулярных проверках. С начала пожароопасного сезона мы организовали и провели 828 плановых рейдовых осмотров. Чтобы не допустить перехода огня из леса в населенные пункты, проводятся мероприятия по опахиванию территорий, имеющих общую границу с лесными участками. По предварительным данным, в Подмосковье требуется произвести опашку 660 населенных пунктов, общий объем работ превышает 2 тысячи километров.

- Зачастую природные пожары возникают по вине человека. Как спасатели борются с поджогами сухой травы?

- В настоящее время зарегистрировано 6064 возгорания сухой травы. За нарушение правил пожарной безопасности сотрудники органов государственного пожарного надзора составили 1128 административных протоколов, 1107 из них – в отношении граждан, 18 протоколов в отношении должностных лиц и три в отношении юрлиц. После рассмотрения административных дел общая сумма наказания по 338 штрафам составила 824 тысячи рублей.

- Расскажите, как обстоят дела с пожарной безопасностью в жилом секторе. Повлияла ли всеобщая самоизоляция на количество пожаров?

- Несмотря на длительное пребывание людей дома, количество пожаров в жилом секторе в апреле этого года не увеличилось по сравнению с показателями прошлого года. В муниципальных жилых домах зарегистрировано 102 пожара, что на 8,1% меньше, чем было в апреле прошлого года. Тогда их случилось 111.

Вместе с тем, сейчас люди массово выехали на дачи и в садовые дома. В апреле число пожаров на указанных объектах в Подмосковье выросло на 23,1% (96 пожаров против 78 пожаров годом ранее). Бани на приусадебных участках стали гореть на 69,6% чаще – в этом году зафиксировано 95 пожаров, а в апреле минувшего года – 56.

В целом обстановка с пожарами в этом апреле значительно лучше ситуации прошлого года - общее число пожаров в текущем году в 2,1 раза меньше, чем в апреле 2019 года, и составляет 3037 случаев против 6505.

- 30 апреля отмечается День пожарной охраны. Как подмосковные спасатели встречают свой профессиональный праздник?

- В этом году мы отмечаем не только День пожарной охраны, но и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 30-летие МЧС России. К профессиональному празднику мы запланировали большое количество мероприятий, но, к сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации провести их невозможно.

Адресную поддержку ветеранов пожарной охраны мы оказываем на постоянной основе. В честь праздника каждому из них вручат поздравление и подарок от руководства Главного управления. В День пожарной охраны я лично поздравлю всех сотрудников в режиме видеоконференцсвязи, а наиболее отличившиеся сотрудники получат награды и грамоты.

- Участвуют ли сотрудники МЧС в сетевых проектах, которые стали особо популярны во время самоизоляции?

- Мы активно работаем в интернете и социальных сетях. Например, мы запустили виртуальные туры по музеям и пожарно-техническим выставкам, а также по пожарно-спасательным частям.

Кроме того, ГУ МЧС России по Московской области принимает деятельное участие во флешмобах «МЧСзаЗОЖ» и #Зарядкасоспасателем, во всероссийской акции «Моя чрезвычайная семья», челлендже #МЧСнаВызов и многих других онлайн-акциях.

- В своей работе спасатели все чаще используют современную технику и разработки. Одна из последних новинок - приложение «Термические точки». Расскажите, кому и для чего оно нужно?

- Мобильное приложение «Термические точки» разработано для организации работы органов управления в пожароопасный период. Его планируется применять для раннего обнаружения очагов природных пожаров с целью их оперативного тушения. Данные о термических точках нам помогает получать космический мониторинг.

Благодаря приложению можно снизить риск возгораний и, соответственно, защитить от огня населенные пункты, людей и материальные ценности.

- Приложение поможет выявлять виновников возгораний?

- С точки зрения административной практики в области пожарной безопасности, собранные приложением данные могут послужить доказательством того, что нарушитель находился рядом с местом возгорания в момент его возникновения.

Но пока мобильное приложение еще не внедрено, оно находится на стадии опытной эксплуатации. Ее завершение намечено на конец 2020 года.

- Вернемся к теме коронавируса. Сегодня Московский регион – передовая борьбы с этим патогеном в нашей стране. Какой вклад вносят спасатели в эту борьбу?

- В Подмосковье сотрудники МЧС помогают органам местного самоуправления проводить санитарную обработку от коронавируса на социально значимых объектах. В своей работе спасатели используют дезинфицирующие хлорсодержащие растворы.

С 4 апреля сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России, центра проведения операций особого риска «Лидер» МЧС России и специализированной пожарно-спасательной части города Реутова проводят в муниципалитетах дезинфекцию детсадов, школ, автобусных остановок, поликлиник, торговых центров. Также обработке подвергаются диспансеры, клинико-диагностические центры, привокзальные площади, железнодорожные вокзалы, физико-терапевтические отделения и так далее.

Всего на данный момент проведена дезинфекция 119 зданий и сооружений, а также более 101 тысячи квадратных метров различных площадок.

- Защищены ли сами спасатели от коронавируса?

- Разумеется. Специальную обработку проводят во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Московской области. Особое внимание уделяется дезинфекции спецтехники, которая возвращается с тушения пожаров. В апреле были продезинфицированы 120 объектов МЧС в Подмосковье.

- Спасатели не из тех, что может выполнять свою работу на удаленке. Тем не менее во время пандемии необходимо соблюдать меры предосторожности. Какие коррективы внес коронавирус в работу ведомства?

- С 20 марта мы максимально сократили количество массовых мероприятий, в том числе служебных совещаний и заседаний. Теперь мы проводим их в режиме конференцсвязи.

Кроме того, во время самоизоляции МЧС проводит онлайн-обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности. Наши сотрудники рассказывают об особом противопожарном режиме, соблюдении пожарной безопасности в быту, продолжается разъяснительная работа среди дачников.

- Какие структуры помогают МЧС обеспечивать безопасность в Подмосковье?

- Во-первых, в этой работе очень важно межведомственное взаимодействие. Отмечу совместную работу с ГУ МВД России по Подмосковью, Росгвардией, Следственным комитетом, транспортной прокуратурой, а также региональными министерствами ЖКХ, энергетики, здравоохранения, транспорта и дорожной инфраструктуры.

Также хочется поблагодарить за помощь общественные организации, добровольцев, представителей Россоюзспаса, Всероссийского добровольного пожарного общества, Всероссийского общества спасания на водах, поисковиков«Лизы Алерт» и ПСО «Ангел», казачества, которые по зову сердца идут с нами в огонь и воду и помогают спасать все больше человеческих жизней.