РИАМО - 29 апр. Доследственная проверка назначена по факту смерти 40-летнего хозяина дома и его 42-летнего знакомого на пожаре в частном доме в деревне Яковлево Орехово-Зуевского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Пожар произошел в ночью среду. Во время его тушения спасатели обнаружили в доме тела двух человек.

«По предварительным данным, погибшие мужчины злоупотребляли спиртными напитками. Причиной пожара, по данным эксперта, могло послужить неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.