РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска выявили два места, где собирается больше всего нарушителей режима самоизоляции, это площадка у детского сада и стадион гимназии, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики в среду провели мониторинг исполнения жителями рекомендаций о соблюдении режима самоизоляции для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

«В целом большинство режим самоизоляции соблюдает, выходит на улицу только при необходимости и в случаях, обозначенных в нормативных документах. Самое большое количество нарушителей режима самоизоляции обнаружили на детской площадке «Кораблик» и на стадионе гимназии №7. Начальник территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев провел с нарушителями предупредительные беседы. Уважемые жители! Оставайтесь дома и не отпускайте бесконтрольно на улицу ваших детей!» - говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что ситуация с коронавирусом в Подольске остается сложной: количество заболевших продолжает нарастать. Ради себя и своих близких, врачей, которые спасают людей, необходимо соблюдать все меры безопасности, предписанные органами власти и правопорядка, а также рекомендации медиков. Без этого невозможно остановить распространение опасной инфекции.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.