Как гипертоникам пережить самоизоляцию: советы врача‑кардиолога

Важность активного образа жизни
Гипертоникам необходимо вести подвижный образ жизни. Столичный врач-кардиолог Алла Демидоваотмечает, что при таком диагнозе двигательная активность по важности вполне сопоставима с приемом прописанных лекарств:
«Когда человек двигается, у него работают мышцы. Их сокращение, в свою очередь, заставляет работать сосуды. А когда сосуды становятся активными, начинает работать сосудистая стенка, и давление падает».
О важности движения не стоит забывать и молодым гипертоникам, у которых двигательная активность в обычное время высокая. Тем более в таком возрасте многие достаточно энергичны и самонадеянны, поэтому не очень-то хотят принимать таблетки.
Физические нагрузки
При сравнительно невысоких показателях систолического давления, в районе 135-140, если самочувствие позволяет, стоит заниматься физическими нагрузками. Делать это можно и в условиях самоизоляции, отмечает кардиолог:
«Никто вас не запер и не повесил на дверь замок. Поэтому выходите гулять вокруг дома, тем более что людей сейчас особенно и нет. Выделите себе 15 минут ходьбы – при неспешном шаге пройдете километра полтора».
Эксперт напоминает, что стандартный темп нагрузок, которому соответствует пульс в 120 ударов в минуту, гипертоникам сложно поддерживать. Это и не нужно – достаточно ходить в менее интенсивном режиме, отсчитывая шаги по секундам: с каждой секундой – новый шаг. При таком темпе ходьбы улучшается вентиляция легких и увеличивается объем дыхания.
Если нет желания или возможности покидать пределы дома или квартиры, можно засечь те же 15 минут и ходить по комнате под любимую музыку – от одной крайней точки до другой.
«Да, ходить по комнатам может быть неудобно, и вообще будет казаться, что это странное занятие. Но тут главное не комфорт, а мотивация. И в данном случае она должна быть достаточно сильной – ваше здоровье», – добавляет Алла Демидова.
Хорошо, если дома есть велотренажер, который поможет восполнить недостаток двигательной активности. Также эксперт предлагает обратить внимание на ножные швейные машинки – хоть сегодня они и в диковинку, но у некоторых пожилых людей еще остались:
«Просто сесть, не заряжая швейку, и крутить ногой станину – это прекрасная профилактика не только скачков давления, но и варикозных проблем».
Также Алла Демидова предлагает вспомнить элементарный комплекс упражнений, который наверняка известен каждому со школьной скамьи:
«Не нужно искать какие-то невероятные тренировки в интернете, все, что вам сейчас показано – вы и так знаете. Просто не ленитесь выполнять упражнения в комфортном темпе: движения руками вверх, в стороны и к плечам, скручивания туловища, наклоны, махи руками и ногами и тому подобное. Сейчас уже довольно тепло – если есть возможность, выйдите заниматься на балкон, лоджию или откройте окно в комнате. Приток свежего воздуха нужен всем».
Особенности питания
Главная рекомендация по питанию для гипертоников, и не только для них, на самоизоляции – умеренность. Переедание становится причиной большинства болезней в принципе, считает эксперт. Конечно, на карантине особенно трудно не сорваться и начать активно есть из-за скуки, но все зависит от самосознания каждого.
«Гипертоникам мой совет: избегать всего «белого», то есть строго ограничивать потребление таких продуктов, как соль, сахар, белый хлеб, сдоба. Также в этот список неполезных при диагнозе продуктов входят быстроусвояемые углеводы: белый рис, макароны, картофель. Вам не нужно на все это налегать», –объясняет врач.
В качестве здоровой альтернативы эксперт предлагает включать в рацион овощи, фрукты, каши, бобовые, черный или хотя бы серый хлеб, бурый и дикий рис. Естественно, жирное, жареное, соленья – под запретом для всех гипертоников.
В отношении питьевого режима эксперт придерживается последнего, обоснованного современной медициной постулата: пейте, если хочется. Благодаря биохимическим процессам в организме даже после приема сухой пищи, которую мы ничем не запиваем, образуется 800-1200 миллилитров жидкости, необходимой для жизнедеятельности.
«Схемы, когда нужно пить по стакану через определенные промежутки времени или строго не меньше 1,5-2 литров воды в день, уже признаны не имеющими под собой рациональной основы. Но об этом до сих пор пишут в интернете, поэтому все продолжают «наливаться» водой», – рассказывает Алла Демидова.
Если человеку с гипертонией по определенным клиническим показателям врач назначит пить воду по какому-то плану, следует придерживаться этих рекомендаций, добавляет эксперт. Например, при густой крови могут прописывать выпивать стакан воды перед сном, потому что ночью кровь еще больше сгущается. Так что пациенту важно знать вязкость своей крови.
«Если вы страдаете гипертонической болезнью и привыкли пить много воды, нужно внимательно следить, чтобы из организма выделялось количество жидкости, сопоставимое выпитому. Иначе она застаивается, что ведет к повышению давления», – уточняет врач-кардиолог.
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Соблюдение режима
По мнению эксперта, полноценный сон – базовая рекомендация, которую и так соблюдают сознательные пациенты. Если человек привык к режиму совы или, наоборот, жаворонка, и ему комфортно, то в изменениях особого смысла не будет. Алла Демидова напоминает:
«Просто четко принимайте прописанные врачом препараты по разработанному им плану: какая дозировка, сколько раз в день, в какое время суток. А также соблюдайте другие рекомендации своего доктора, если они вам даны».
Кардиолог добавляет, что обязательный пункт в расписании дня гипертоника – измерение давления. Больной с таким диагнозом должен следить за его стабильностью.
«Если схема лечения вам уже назначена и все нормально, достаточно измерять давление раз в день. Если вы находитесь на стадии подбора или корректировки, то делать это нужно 2-3 раза в день (например, утро-день-вечер), фиксировать результаты в блокнот и потом с этими данными идти к доктору», – отмечает эксперт.
Первая помощь при гипертоническом кризе
Даже если человек принимает препараты, у него может вдруг случиться гипертонический криз. Врач-кардиолог Алла Демидова дает инструкцию, как в этом случае действовать:
«Примите полную следующую дозу назначенного вам препарата. Например, по плану вы с утра выпили таблетку, следующую нужно вечером, а днем случился криз. Значит, эту вечернюю порцию вы принимаете в условиях криза».
После этого необходимо лечь и минимизировать внешние воздействия: остаться одному, отключить телефон, телевизор. Если человек мнительный и в такой момент чересчур переживает и даже паникует, то нужно накапать валокордин или корвалол, чтобы успокоиться.
«После приема препарата давление упадет никак не раньше, чем через 40-60 минут. Поэтому наберитесь терпения. Лекарство всасывается в желудке 40 минут. После этого ему еще нужно какое-то время, чтобы начать работать. Ошибка, которая может стать роковой: выпить таблетку и потом каждые 5 минут измерять давление, если не упало – принимать еще одну», – предупреждает эксперт.
Кардиолог предостерегает гипертоников от самолечения, а также от приема такого препарата, как «Капотен». Это лекарство, резко снижающее давление, кажется спасением, позволяя быстрее почувствовать улучшение состояния. Но из-за него ухудшается обеспечение кислородом жизненно важных органов и в разы возрастает риск инсульта и инфаркта.
Также Алла Демидова обращает внимание на то, что у людей, которые правильно принимают назначенные врачом препараты, гипертонических кризов практически не бывает:
«Если же такие состояния случаются постоянно, это говорит о том, что вам либо неправильно назначены лекарства, либо принимаются они не в то время».
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