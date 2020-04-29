Как гипертоникам пережить самоизоляцию: советы врача‑кардиолога

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При сравнительно невысоких показателях систолического давления, в районе 135-140, если самочувствие позволяет, стоит заниматься физическими нагрузками. Делать это можно и в условиях самоизоляции, отмечает кардиолог:

«Никто вас не запер и не повесил на дверь замок. Поэтому выходите гулять вокруг дома, тем более что людей сейчас особенно и нет. Выделите себе 15 минут ходьбы – при неспешном шаге пройдете километра полтора».

Эксперт напоминает, что стандартный темп нагрузок, которому соответствует пульс в 120 ударов в минуту, гипертоникам сложно поддерживать. Это и не нужно – достаточно ходить в менее интенсивном режиме, отсчитывая шаги по секундам: с каждой секундой – новый шаг. При таком темпе ходьбы улучшается вентиляция легких и увеличивается объем дыхания.

Если нет желания или возможности покидать пределы дома или квартиры, можно засечь те же 15 минут и ходить по комнате под любимую музыку – от одной крайней точки до другой.

«Да, ходить по комнатам может быть неудобно, и вообще будет казаться, что это странное занятие. Но тут главное не комфорт, а мотивация. И в данном случае она должна быть достаточно сильной – ваше здоровье», – добавляет Алла Демидова.

Хорошо, если дома есть велотренажер, который поможет восполнить недостаток двигательной активности. Также эксперт предлагает обратить внимание на ножные швейные машинки – хоть сегодня они и в диковинку, но у некоторых пожилых людей еще остались:

«Просто сесть, не заряжая швейку, и крутить ногой станину – это прекрасная профилактика не только скачков давления, но и варикозных проблем».

Также Алла Демидова предлагает вспомнить элементарный комплекс упражнений, который наверняка известен каждому со школьной скамьи:

«Не нужно искать какие-то невероятные тренировки в интернете, все, что вам сейчас показано – вы и так знаете. Просто не ленитесь выполнять упражнения в комфортном темпе: движения руками вверх, в стороны и к плечам, скручивания туловища, наклоны, махи руками и ногами и тому подобное. Сейчас уже довольно тепло – если есть возможность, выйдите заниматься на балкон, лоджию или откройте окно в комнате. Приток свежего воздуха нужен всем».

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