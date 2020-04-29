РИАМО - 29 апр. Депутаты Каширы приняли решение о том, что временно исполнять полномочия главы округа с 30 апреля будет Дмитрий Волков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В городском округе Кашира 29 апреля 2020 года состоялось заседание совета депутатов. Временно исполняющий полномочия главы Демихов Вадим Юрьевич сложил полномочия по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Депутаты приняли решение о возложении временных полномочий главы на Волкова.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Кашира состоится 21 мая 2020 года.