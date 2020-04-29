РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В подмосковном Подольске убрали мусор вдоль берега реки Пахры после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила убрать территорию природоохранной зоны около реки Пахры вдоль берега рядом с СНТ «Висячий мост» и СНТ «Колос» на улице Лобачева возле домов №№35-37, также территорию дороги и пешеходной части на улице Лобачева от дома №32 до дома №37, далее вниз к висячему пешеходному мосту к реке. Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу санитарной очистки водного объекта.

«Сотрудники МУЖРП-4 совместно с представителем СНТ провели работы по уборке мусора на прилегающей территории водного объекта. Приложение: фотоотчет на 6 листах в одном экземпляре», - сказал заместитель главы администрации Подольска Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.