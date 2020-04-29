РИАМО - 29 апр. Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился, кроме того, сейчас на Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%, сообщил главный эпидемиолог Минздрава России, академик Николай Брико.

«В России прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, и не вышли на плато, но если сравнивать, то в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, а сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни», - сказал Брико в ходе онлайн-собрания отделения медицинских наук РАН в рамках своего доклада «Эпидемиологическая характеристика Covid-19».

По его словам, число новых случаев начинает возрастать за счет регионов.

«На сегодняшний день удельный вес новых случаев в России на Москву - это только 38%, вчера было 47,9%, за весь период - 50,9%. Особенность сегодняшней ситуации еще и в том, что увеличивается число инфицирований в других регионах, которые и определяют общую статистику», - отметил Брико.

В России за все время зафиксировали 99399 случаев коронавируса, из их 5841 за последние сутки. В Москве выявили 2220 новых случаев коронавируса.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.