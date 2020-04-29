РИАМО - 29 апр. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне музей Победы на Поклонной горе подготовил новую экспозицию «Подвиг народа», которую 9 мая зрители увидят на телеэкранах, сообщил журналистам в среду заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе музея Эльдар Янибеков.

«Мы, конечно, хотели бы открыть ее в оффлайн формате для наших посетителей, гостей, ветеранов. К сожалению, ситуация вносит коррективы. <...> Однако в День Победы жители нашей страны все-таки смогут увидеть наше новое уникальное музейное пространство в телеэфире канала «Россия 24», — сказал Янибеков.

Он добавил, что к открытию этой выставки Музей Победы готовился около полутора лет. Чтобы посмотреть на все собранные экспонаты смогли ветераны, которые обязаны соблюдать самоизоляцию для защиты от коронавирусной инфекции, был выбран именно телевизионный формат трансляции.

«С нашей точки зрения, это уникальный музейный проект. <...> Будут и исторически воссозданные декорации, и видеофильмы-реконструкции, <...> в целом расскажем о воюющей стране, о том, как жил Советский Союз в годы Великой Отечественной войны», — добавил Янибеков.

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