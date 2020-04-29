РИАМО - 29 апр. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предсказать окончание пандемии коронавируса в настоящий момент невозможно, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее ученые из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) скорректировали свои данные по сроку завершения пандемии коронавируса в России. Они прогнозируют завершение пандемии на начало августа 2020 года.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — сказал Песков, комментируя прогноз ученых.

Методика ученых из Сингапура основана на SIR-модели, с помощью которой предсказывают развитие различных эпидемий в разных странах. Для анализа исследователи берут данные по зарегистрированным случаям коронавируса и ежедневно обновляют свои прогнозы.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день в РФ выявили 99 399 случаев заражения. Число летальных исходов выросло до 972, более 10 тысяч пациентов выздоровели.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.