РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 апр. Дежурные педиатры и терапевты поликлиники №5 в микрорайоне Дзержинский подмосковной Балашихи принимают вызовы от пациентов на дом до 20:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всего в штате поликлиники №5 работают 64 специалиста. К ней прикреплено около 18 тысяч жителей. Неотложную помощь сотрудники оказывают и семьям военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

«Хирурги, гинекологи, неврологи выполняют вызовы на дому по неотложной помощи, как и перевязки, плановые осмотры. У нас в поликлиническом учреждении продолжают работать дежурные педиатры и терапевты, вызовы на дом они выполняют с 8:00 до 20:00», - сказала старшая медсестра учреждения Юлия Боева.

Она добавила, что прием продолжают проводить и в самом здании поликлиники. На время карантина приостановлена лишь работа стоматологического отделения по общему требованию к медучреждениям региона.

В поликлинике на время действия режима повышенной готовности оборудовали два фильтр-бокса, которые оснащены специальными современными бактерицидными излучателями для уничтожения находящихся в воздухе бактерий, микробов и вирусов. Входы в них сделаны отдельно, так же, как и в помещения для выдачи рецептов и открытия больничного листа.

По словам врача общей практики поликлиники №5 Натальи Софроновой, в условиях режима самоизоляции уменьшилось количество пациентов, приходящих на прием с небольшим насморком и небольшим повышением температуры. Большинство граждан, находясь на самоизоляции, вызывают врачей на дом через интернет или телефон колл-центра по номеру 112.

«У нас все сделано для того, чтобы посетители не контактировали друг с другом при входе и выходе из фильтр-боксов – отдельных изолированных помещений для работы педиатров и терапевтов», – подчеркнула Софронова.

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