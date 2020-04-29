РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Рабочие завершили строительство нового пешеходного моста через Варшавское шоссе в районе Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершено строительство пешеходного моста через Варшавское шоссе в районе Подольска. Мост длиной 60 метров и находится он в районе пересечения Варшавского шоссе с улицей Железнодорожной», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы удалось закончить до частичного введения ограничительных мер на строительных объектах. Сейчас в удаленном доступе ведется подготовка документации для ввода пешеходного моста. Строительство велось по проекту реконструкции Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда 728 до Обводной дороги на Подольск, включая транспортную развязку с Обводной дорогой. Всего на этом участке построено четыре пешеходных моста и два подземных перехода.