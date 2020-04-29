РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 апр. Представители администрации подмосковного Подольска в микрорайоне Дубровицы в течение апреля поздравили с днем рождения 16 детей и вручили им подарки, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В период ограничительных мер для граждан, соблюдая меры предосторожности, сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» поздравили с днем рождения еще шесть детей из многодетных семей. Всего за апрель по согласованию с родителями по списку управления социальной защиты населения Подольска поздравления приняли 16 детей из многодетных семей в микрорайоне Дубровицы», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 22 по 29 апреля вручили подарки в деревне Жарково Матвею Тюкину (4 года), 6-летней Дарье и 16-летней Анастасии Рожанским, Марии Бабычевой (8 лет), в поселке Кузнечики – Александре Курениновой (3 года), в поселке Поливаново – Марии Васильевой (5 лет).