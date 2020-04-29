РИАМО – 29 апр. Около 73% жителей России, которые работают в период пандемии коронавируса, не сталкивались с какими-либо ограничениями и нарушениями со стороны работодателя, сообщила в среду директор специальных программ УСПИ ВЦИОМ Елена Михайлова.

ВЦИОМ ранее провел социологическое исследование, направленное на трудовую деятельность россиян в условиях пандемии. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек по репрезентативной российской выборке.

«Большинство — 73% из тех, кто работает — сказали, что не сталкивались с нарушениями или ущемлениями, или массовыми сокращениями, 2% затруднились ответить. Можно сказать, что три четверти россиян не столкнулись с какими-то изменениями», — сказала Михайлова в ходе круглого стола, посвященный трудовым отношениям в период пандемии.

По ее словам, граждане просто находятся в том или ином режиме, сохраняя свои взаимоотношения с работодателями. К этой же группе можно отнести и тех, кто чувствует угрозу сокращений, однако это только угроза.

Она отметила, что 11% респондентов сообщили, что были переведены на сокращенный рабочий день, 8% граждан отправили в неоплачиваемые отпуска. Еще 3% опрошенных заявили, что попали под сокращение.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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