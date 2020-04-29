РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. На перекрестке в подмосковных Люберцах автомобиль сбил мотоциклиста, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 апреля на улице Кирова.

«По предварительным данным, автомобиль Ford двигался со стороны улицы Кирова. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора не пропустил мотоциклиста, двигающегося во встречном направлении и ехавшего прямо по улице Кирова от ДС «Триумф» на разрешающий сигнал светофора», - сказал сотрудник.

Он добавил, что мотоциклист остался жив.