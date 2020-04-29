РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 апр. Каждый ученик 1-11 классов школ Люберец может поздравить ветеранов с Днем Победы, записав на видео стихотворение в рамках Всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Онлайн-акция проходит при поддержке министерства культуры России.

«Люберчане смогут почтить память своих предков, которые сражались за нашу Родину. Условия участия в акции: запишите видео со стихотворением на тему Великой Отечественной войны. Также надо представиться, указать имя, фамилию, класс, город, кому вы посвящаете стихотворение, укажите автора и название стихотворения. Продолжительность видеоролика – от 15 секунд до 5 минут», – говорится в сообщении.

Далее необходимо загрузить видеоролики в облако и отправить ссылки на них организаторам на почту: letopisserdec@yandex.ru до 8 мая. В теле письма укажите фамилию, имя чтеца, город, автора и название стихотворения.

«Если у вас сохранился портрет родственника – участника событий ВОВ, вы можете представить его в видео, и ваш ролик может быть опубликован на сайте движения «Бессмертный полк», – отмечается в материале.

По желанию участники смогут выложить видеоролики на своих страницах в соцсетях с хештегами #летописьсердец, #культурныймарафон, #культуровень.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>