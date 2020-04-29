РИАМО - 29 апр. Администрация Реутова совместно с правительством региона подготовила серию мероприятий в режиме онлайн для жителей округа, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Приближается важная дата - 75-летие Победы. В связи c неблагоприятной эпидемиологической ситуацией День Победы в этом году россияне будут отмечать в режиме онлайн, но это не повод забыть про великий праздник. Вместе со сторонниками и членами «Единой России» в рамках партпроекта «Историческая память» мы подготовили целую серию мероприятий, принять участие в которых можно не выходя из дома», - сказал Каторов.

Акцию «Бессмертный полк дома» пройдет 9 мая. В этот день реутовчане могут разместить фотографии своих родственников в окнах квартир или домов. А за пять минут до праздничного салюта выйти на балконы и всем вместе спеть «День Победы».

Также в Реутове в День Победы проведут возложение цветов, особое внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны.

«В магазинах и аптеках Реутова будут распространять георгиевские ленточки. Они появятся и в продуктовых наборах, формируемых для граждан из наиболее уязвимых категорий. Предполагается, что все желающие смогут разместить ленты на своих балконах. Салют в Реутове также никто не отменял. Жители смогут наблюдать за ним, не выходя из дома», - отмечается в сообщении.

Помимо этого, в рамках онлайн-акции «Кино Великой Победы» реутовчан приглашают посмотреть военные ленты фонда «Мосфильма» с обсуждением в группе ретрокинотеатра «Майский» в соцсети «Вконтакте».

«Понятно, что отмечать День Победы онлайн — это совсем не то, чего мы ждали и к чему готовились весь этот год. Такой великий день хочется праздновать не по интернету, но по-другому сейчас нельзя. Будем ждать окончания пандемии вместе со всей страной. Парад Победы было принято отложить до улучшения ситуации по коронавирусу», - сказал Каторов.

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