РИАМО - 29 апр. В столице начинает работу сервис по продлению рабочих цифровых пропусков, пока что ранее оформленные пропуска будут действительны до 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что режим самоизоляции продлен по 11 мая. Рабочие пропуска сейчас действуют по 30 апреля.

«Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что продлить пропуска можно будет по упрощенному порядку. Кроме того, действие уже выданных рабочих пропусков продлили до 4 мая. Таким образом, продлить рабочие пропуска на период с 5 по 11 мая нужно будет также до 4 мая.

Разовые пропуска будут оформляться как и раньше: для поездок в медорганизации или по волонтерским целям – пропуска можно получать ежедневно, для других целей можно оформить два пропуска в неделю.

В Москве действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только по веской причине. При поездках на транспорте обязательно наличие цифрового пропуска с прикрепленной к нему транспортной картой или номером автомобиля.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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