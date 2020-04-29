РИАМО - 29 апр. В загородном комплексе «Лисья нора» в Дмитровском округе запустили самую мощную солнечную электростанцию в Подмосковье и столице, станция распределена по территории комплекса, говорится в сообщении пресс-службы компании Neosun Energy.

«Сетевая СЭС установленной мощностью 102 кВт уже в день запуска сгенерировала 730 кВт-ч энергии. Помимо экономии, станция позволит уменьшить количество выбросов в атмосферу углекислого газа (CO2) примерно на 100 тонн ежегодно (это эквивалентно посадке 5 тысяч деревьев в год), а также снизит зависимость комплекса от внешних источников энергии», — говорится в сообщении.

Станция распределена по территории комплекса и оборудована высокоэффективными монокристаллическими панелями, двумя трехфазными инверторами на 60 кВт и системой крепления на винтовых сваях.

Генеральный директор Neosun Energy Илья Лихов отметил, что запуск солнечной электростанции в «Лисьей норе» - это отличный пример того, как частные компании на деле относятся к защите окружающей среды.

«При этом за последний год мы видим огромный рост спроса на солнечные установки со стороны частных заказчиков в том числе и по причине экономической целесообразности. Если раньше солнечная электростанция была в большей степени инструментом для сокращения вредных выбросов, то сегодня является еще и выгодной инвестицией, приносящей доход до 8 рублей на каждый вложенный рубль, и это несмотря на волатильность курса доллара, стоимость нефти или пандемию», — рассказал Лихов.

Директор комплекса «Лисья нора» Алексей Шапошников отметил, что, помимо солнечной электростанции, в комплексе на части объектов в качестве источника энергии для отопления помещений используются тепловые насосы, позволяющие существенно снизить расход электроэнергии. Практически на всех объектах комплекса обновлена система освещения с использованием высокоэффективных светодиодов.