РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Жительницы Красногорска 30 апреля смогут больше узнать о грудном вскармливании и уходе за молочными железами на онлайн-занятии в «Школе матерей», говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

«Онлайн-занятие в «Школе матерей» проведет заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Виктория Якимова. Тема: грудное вскармливание и особенности ухода за молочной железой в период лактации», - говорится в сообщении.

Во время эфира можно будет задавать вопросы.

Занятие начнется 30 апреля в 12:00 на YouTube-канале первой городской больницы.