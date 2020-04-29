РИАМО - 29 апр. Самый высокий уровень самоизоляции в Московском регионе по состоянию на день среды наблюдается в поселении Московский ТиНАО столицы, второе место занимает микрорайон Железнодорожный подмосковной Балашихи, третье – Лобня, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

Не так много людей на улицах в Королеве – индекс самоизоляции здесь составил 3,3 балла. Хорошие показатели у Красногорска, остальной территории Балашихи, Ивантеевки, Люберец, Пушкина - 3,2 балла.

Индекс самоизоляции на уровне 3,1 балла зарегистрировали в Долгопрудном, на уровне 3 баллов – в Лыткарине, Одинцове, Химках и в Зеленограде. В «старой» Москве индекс составил 2,9 балла.

Индекс самоизоляции «Яндекса» позволяет оценить, сколько людей находится на улицах городов во время пандемии коронавируса. Индекс измеряется по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей на улицах, а значит, коронавирусу сложнее распространяться.

Для борьбы с пандемией режим самоизоляции в Московском регионе продлили до 11 мая включительно. В Москве на данный момент зафиксировано 50646 случаев инфицирования коронавирусом, в Подмосковье – 10917 случаев.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.