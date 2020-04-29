РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В подмосковном Подольске ветеранам футбола и спорта вручили продуктовые наборы и материальную помощь, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта «Городская среда» Олег Паскарь совместно с Подолькой федерацией футбола во главе с Юрием Поляковым оказали помощь ветеранам футбола и спорта.

«На собственные средства приобрели продуктовые наборы и вручили их пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Кроме всего, оказали еще и небольшую материальную помощь», - говорится в сообщении.

Паскарь призвал всех делать добро вместе.