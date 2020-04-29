РИАМО - 29 апр. В городском округе Мытищи стартовал пилотный проект по обслуживанию граждан на дому с помощью спецавтомобиля, оснащенного компьютером и оргтехникой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

МФЦ для удобства жителей запускает новую услугу в рамках проекта «Мобильный офис в условиях пандемии». Главное преимущество такого обслуживания — индивидуальный подход и безопасность.

«Заявителям для подачи документов Росреестра и кадастра по Московской области необходимо иметь электронную цифровую подпись, что вызывает сложности у наших граждан. Поэтому мы вышли с инициативой пилотного проекта выездного платного обслуживания на территории Мытищ», — сказала директор МБУ «МФЦ Мытищи» Анна Ганичева.

Конструкционная схема проекта «Мобильный офис в условиях пандемии» проста – это специализированный автомобиль, оснащенный оргтехникой и квалифицированные сотрудники, которые готовы подъехать прямо к подъезду и соблюдая все необходимые меры санитарной безопасности – оказать услугу. Перед каждым приемом – обязательная санитарная обработка.

«Прием документов у заявителей происходит следующим образом: заявитель подходит к окошку и передает документы прямо в окошко, то есть контакта заявителя и специалиста не будет. Мы заботимся как о гражданах округа, так и о своих специалистах», — сказала Ганичева.

В салоне микроавтобуса есть все необходимое для выездной процедуры – компьютер, принтер, кассовый аппарат. Прием заявок начнется со дня на день по электронной почте mobileoffice_mfc_RR@mfcmmr.ru. Для этого необходимо указать свой телефон и имя. Специалисты МФЦ сами перезвонят и предложат подходящие время встречи. Выездная услуга платная.

Тарифы на выездное обслуживание зависят от километража и места, куда надо ехать. В черте города Мытищи стоимость выездного обслуживания составляет 1,5 тысячи рублей. За пределами города стоимость рассчитывается за каждые 10 километров, то есть 1750 рублей и так далее. С тарифами можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ и в социальных сетях.

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