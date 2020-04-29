РИАМО - 29 апр. Более 1,2 тонны фруктов вручили медикам скорой помощи Одинцовского округа в честь профессионального праздника, сотрудницам – их более 140 – также вручили букеты роз, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сотрудники скорой медицинской помощи отмечали 28 апреля свой профессиональный праздник. В этот день в Одинцовском округе сотрудникам СМП вручали фруктовые наборы и цветы. В прямом эфире социальных сетей врачей поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«На территории округа находится четыре подразделения скорой медицинской помощи. Одинцовская, Голицынская и Никольская подстанции и пост в Звенигороде. Сегодня 410 сотрудников СМП работают в очень напряженном режиме», – подчеркнул Иванов.

По его словам, на линии постоянно находится более 20 бригад. В том числе – семь специализированных экипажей, нацеленных на оказание помощи больным коронавирусом

Сотрудники скорой помощи получили фруктовые наборы, в которых лежали апельсины, яблоки, мандарины и лимоны. Вес каждого – около 3 килограммов. Таким образом, общий вес фруктов превысил тонну. Кроме того, женщинам вручили букеты роз.

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