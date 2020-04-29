РИАМО - 29 апр. Минпромторг России передал Подмосковью 16 полностью оснащенных всем необходимым оборудованием реанимобилей, одна из машин поступила в Одинцовскую подстанцию скорой медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Новый Ford Transit укомплектован отечественным медицинским оборудованием. Наши партнеры из Минпромторга предусмотрели все необходимое для оказания неотложной помощи пациентам с коронавирусом — аппарат ИВЛ, дефибриллятор, электрокардиограф, ингалятор и пульсоксиметр», — отметил глава округа Андрей Иванов.

Первая партия спецмашин была распределена между 14 муниципалитетами региона.

Всего в Московскую область планируется поставка 23 реанимобилей.