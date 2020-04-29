РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Новый реанимобиль для пациентов с коронавирусом получила Люберецкая подстанция ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Машину передали в городской округ, она оснащена аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, ингалятором и другим современным оборудованием. В ближайшее время она выйдет на маршрут», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что округ получил новый реанимобиль благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева. Всего в Московскую область будет поставлено 23 кареты скорой помощи, адаптированные для пациентов с коронавирусной инфекцией.