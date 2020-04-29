РИАМО - 29 апр. Свыше 170 автобусов задействовали в Подмосковье для перевозки врачей от мест временного проживания на работу в 30 больниц, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Каждый день автобусы совершают 417 рейсов. Медиков перевозят несколько раз в день – в зависимости от количества смен в больницах.

«По поручению губернатора обеспечена перевозка врачей от мест временного проживания до мест работы. В транспортной работе задействован перевозчик «Мострансавто». За 10 дней обеспечена перевозка свыше 4 тысяч медиков. Сейчас рейсы выполняются в 24 городских округах, в том числе в Реутове, Балашихе, Мытищах, Щелкове, Подольске, Люберцах, Химках, Красногорске, Одинцове и Домодедове», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Востребованность таких перевозок в регионе высокая, поэтому объемы транспортной работы будут увеличены. Перед каждым рейсом и после них все автобусы проходят углубленную дезинфекцию.

В Московской области по 11 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать дома можно только в случае острой необходимости. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

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- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.