РИАМО - 29 апр. В 10:00 на ВДНХ было зафиксировано самое низкое давление на 29 апреля, оно составило 732,9 миллиметра ртутного столба, или 976,9 гигапаскаль, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В течение дня давление продолжит понижаться, и окончательная цифра рекорда будет известна вечером», — отмечается в материале.

Ранее рекорд на 29 апреля составлял 733,7 миллиметра ртутного столба, или 978,2 гигапаскаль.

В апреле в столице уже были побиты два рекорда низкого давления — 16 и 17 апреля. Давление 16 апреля упало до 726 миллиметров ртутного столба, а 17 апреля поднялось до 726,5 миллиметров ртутного столба.