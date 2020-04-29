РИАМО - 29 апр. Студенты медицинских вузов, которые работают в коронавирусных больницах в Москве, будут получать зарплату более 100 тысяч рублей, они пройдут обучение по работе с инфекцией, говорится в сообщении столичного оперативного штаба по коронавирусу.

«По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Кроме зарплаты, студенты, которых принимают на работу и практику, получат бесплатное питание и средства индивидуальной защиты.

Все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусной инфекцией на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России.

В столице за сутки выявили 2220 человек с коронавирусной инфекцией, за весь период число случаев заражения составило 50646.

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29 АПРЕЛЯ

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