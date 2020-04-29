РИАМО - 29 апр. Тепличный комплекс по выращиванию клубники мощностью более 420 тонн ягоды в год появится в подмосковном Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для строительства комплекса уже выделен земельный участок. Новое производство обеспечит работой 35 жителей городского округа.

«Тепличный комплекс предполагается разместить на 6 гектарах. При выходе на полную мощность предприятие будет производить более 420 тонн ягод в год. Начать его возведение планируется уже в этом году. Ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие следующего года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он также выразил уверенность, что выращивание клубники в подмосковных теплицах во многом решит проблему необоснованно дорогой ягоды, а также обеспечит жителей Московского региона качественной продукцией в любое время года.