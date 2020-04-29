РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. Члены общественного совета при ГУ МВД России по Московской области и при УМВД России по городскому округу Домодедово проверили помещения для содержания задержанных лиц, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Члены общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Сергей Леонов, Петр Попов, Вячеслав Кузнецов совместно с представителем общественного совета при УМВД России по городскому округу Домодедово Алексеем Кириным осуществили проверку помещений для содержания задержанных лиц УМВД России по городскому округу Домодедово», - говорится в сообщении.

В ходе проверки общественники посетили опорные пункты полиции в микрорайонах Авиационный и Барыбино. Они осмотрели камеры для содержания задержанных, проверили наличие и состояние медикаментов для оказания первой помощи, освещение и вентиляцию камер, сроки годности сухих пайков, журналы доставленных лиц, графики санитарной обработки помещений, а также дежурные части подразделения. Особое внимание было уделено проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«По итогам проверки общественники положительно оценили работу сотрудников полиции по содержанию задержанных лиц», - заключается в сообщении.