РИАМО - 29 апр. В Западном административном округе столицы зафиксировали порывы ветра до 21 метра в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На территории новой Москвы местами средняя скорость ветра превысила 10 метров в секунду, а порывы увеличились до 19 метров в секунду», - отмечается в материале.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, он будет действовать до 02:00 30 апреля. МЧС уже предупредило москвичей о непогоде по СМС. На работу общественного транспорта порывы ветра не повлияли.

Предупреждение из-за сильного ветра действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской области.

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