РИАМО – 29 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил поздравительную телеграмму народной артистке России Ларисе Удовиченко, он поздравил ее с 65-летием, сообщает Газета.ru.

Мишустин отметил, что искренняя и обаятельная именинница любима миллионами зрителей.

«В содружестве с известными режиссерами вы создали десятки запоминающихся образов: комедийных, лирических, острохарактерных. В каждой роли - яркая индивидуальность, притягательность, солнечная энергетика, то, что заставляет зрителей чувствовать и сопереживать вашим героиням», — говорится в телеграмме.

Удовиченко снялась в общей сложности более чем в 120 фильмах, став популярной после роли Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя». Любимой ролью считает работу со Станиславом Садальским в комедии «На кого Бог пошлет» (1994) режиссера Владимира Зайкина. Удовиченко снималась в киножурнале «Ералаш». Является академиком российской Национальной кинематографической премии «Ника».