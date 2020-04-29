РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий призвал жителей сохранять режим самоизоляции и воздержаться от необдуманных поступков в период майских праздников, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Дорогие друзья, впереди майские праздники. Понимаю, вы устали от изоляции, вам хочется на природу, за город. Очень прошу вас: воздержитесь от необдуманных поступков. Ограничьте свои контакты, а лучше - останьтесь дома. Поберегите себя и своих близких!» - сказал Ружицкий.

Он также напомнил люберчанам о том, что период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.

«Президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями субъектов федерации объявил 6-8 мая нерабочими днями. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», - заключил глава Люберец.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.