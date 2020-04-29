РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Рабочие убрали несанкционированный навал мусора на обочине одной из дорог в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на несанкционированные свалки на дорогах. Он отметил, что на обочине автодороги М-2 «Крым» – Павловское – Федюково – Быковка появилась свалка мусора.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели данную автомобильную дорогу. Информация подтвердилась. Работы по очистке придорожной полосы выполнены. Дополнительно сообщаем, что указанная в обращении дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Регулярные работы по очистке придорожной полосы проводятся согласно графику выполнения работ», – сказал начальник Домодедовского РУАД Игорь Мясоедов.

Он добавил, что организации, осуществляющей содержание данного участка, было указано на недопустимость отклонения от установленных норм. «Мосавтодор» усилил контроль за соблюдением своевременности и качества уборки.