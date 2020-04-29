РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Девелоперская компания «Сити-XXI век» передала медикам Красногорска защитные респирторы и безртутные градусники, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Девелоперская компания «Сити-XXI век» безвозмездно передала средства индивидуальной защиты и другие медицинские товары врачам больниц Красногорска для борьбы с коронавирусом. В общей сложности компания закупила 450 респираторов, 2 тысячи тупферов (зонд-тампонов – ред.) для взятия анализов на коронавирус, а также защитные очки и безртутные градусники», – говорится в сообщении.

Все необходимые врачам товары были безвозмездно переданы Красногорским городским больницам №№1 и 2.

«Мы приняли решение отказаться от крупных корпоративных мероприятий в этом году, чтобы направить высвободившиеся средства для помощи подмосковным больницам. Мы считаем борьбу с пандемией нашим общим делом, готовы вносить посильный вклад, чтобы все могли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», - подчеркнул генеральный директор компании Антон Борисенко.

Компания «Сити-XXI век» планирует по мере возможности и дальше содействовать врачам в их борьбе с коронавирусом.

«Мы призываем всех участников строительного рынка откликнуться на призыв больниц о помощи. Только объединив усилия, мы сможем справиться с пандемией!» – заключается в материале.

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