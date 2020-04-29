РИАМО – 29 апр. Московский кредитный банк (МКБ) вместе с фондом «Подари жизнь» обеспечит питанием детей-подопечных фонда и их родителей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Эпидемиологическая ситуация затруднила организацию питания детей, которые проходят амбулаторное лечение в центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больнице. Мамы детей, проживающих в пансионатах при больницах, готовят еду самостоятельно, но сейчас они не могут выходить из больницы даже за продуктами.

«Чтобы не подвергать детей дополнительному риску фонд совместно с МКБ и НКО «ИНКАХРАН» организуют закупку и доставку продуктов в больничные пансионаты, где проживают дети. МКБ окажет финансовую помощь, а ИНКАХРАН обеспечит транспорт для доставки продуктов», — говорится в сообщении.

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова отметила, что подопечные фонда проходят лечение от рака химиотерапией, поэтому их иммунитет практически на нуле. Чтобы дети оставались в безопасности от внешних вирусов и инфекций, их родители сейчас вынуждены придерживаться строжайшей самоизоляции.

«Мамы больше не могут выйти на улицу, даже на 15 минут в магазин, чтобы не было ни малейшего риска принести вирус в больницу, не могут купить самые необходимые продукты. Непростая жизненная ситуациях этих семей стала еще труднее», — добавила Шергова.

Вице-президент дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина рассказала, что подопечные фонда очень уязвимы для коронавируса, для минимизации рисков банк поможет обеспечить их необходимым питанием.

«Мы помним не только о тех, кто пострадал непосредственно от нового вируса, но также и о людях, которых вирус застал в сложных жизненных условиях, в первую очередь о детях, рискующих прервать необходимое лечение», — подчеркнула Пойгина.

МКБ в начале апреля принял участие в акции «Поможем вместе», запущенной Экспобанком среди участников финансового рынка. Банк уже оказал поддержку ГКБ №52 в закупке средств индивидуальной защиты и техники, необходимой для помощи больным пневмонией.

Банк также объявил о мерах поддержки своих клиентов - как физических, так и юридических лиц. В рамках собственных программ поддержки МКБ рассматривает обращения клиентов с кредитами, суммы которых превышают указанные в постановлении правительства.

МКБ предусмотрел дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине как в России, так и за ее пределами. В середине апреля МКБ в партнерстве со страховой компанией «Югория-Жизнь» предложил новый коробочный страховой продукт «Ю-Защита. Онлайн на здоровье».

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29 АПРЕЛЯ

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